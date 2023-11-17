Англія

Німець не забуває про Сіті.

Колишній півзахисник "містян" Ілкай Гюндоган висловився стосовно футбольного "госпордаря" у місті Манчестер. Його слова наводить портал sporx.com.

"За останні роки, Манчестер став блактиним.

Таке суперництво завжди дуже важливе для футболу. Це як стамбульське дербі у Туреччині. Це дуже важливі та напружені матчі для вболівальників, боротьба триває до кінця. Але, навіть як гравець Манчестер Сіті я хотів, щоб "Юнайтед" добре грали заради справжнього дербі", — сказав німець.