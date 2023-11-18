Англія

"Шпори" шукають підсилення складу.

Лондонський Тоттенгем влітку може спробувати підписати вінгера каталонської Барселони Рафінью. Таку інформацію надає Football Espana.

За інформацією джерела, каталонський клуб буде готовий продати Рафінью за 70 млн. євро. Наголошується, що продаж вінгера допоможе Барселоні подолати частину її фінансових труднощів.

Наразі невідомо, чи готовий власник Тоттенгема Деніель Леві розщедритися на таку кругленьку суму.

Діючий контракт бразильця з "синьо-гранатовими" розрахований до 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.

Цього сезону, Рафінья зіграв за Барсу 11 матчів, забив два м'ячі та віддав три асисти.