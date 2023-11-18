Англія

Голкіпер, найімовірніше, буде доступний на майбутню гру.

Андре Онана зможе зіграти у найближчому матчі Манчестер Юнайтед, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

Голкіпер отримав пошкодження у матчі за збірну Камеруну проти Маврикії (3:0) та був замінений на 81-й хвилині.

У 27-річного футболіста виявлено проблеми із плечем, але у клубі налаштовані оптимістично. Очікується, що Онана буде готова зіграти з Евертоном 26 листопада.

Цього сезону Онана взяв участь у 12 матчах АПЛ.