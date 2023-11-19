Англія

Француз проводить потужний сезон.

Манчестер Юнайтед спробує придбати нападаючого мадридського Атлетіко Антуана Грізманна. Про це повідомляє Football Espana.

За інформацією джерела, заради підписання французького футболіста "червоні дияволи" готові збільшити його заробітну плату вдвічі в порівнянні з тією, яку він отримує у Мадриді. У разі переходу Грізманна до англійського клубу вона може становити 25 млн. євро на рік.

Діючий контракт 32-річного француза з мадридським клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Заробітна плата складає 240.385 євро на тиждень (12.5 млн. євро на рік). Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Цього сезону, Грізманн зіграв за Атлетіко 16 матчів, забивши 12 голів та віддавши одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що француз став другим бомбардиром в історії "матрацників".