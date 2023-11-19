Француз проводить потужний сезон.
Грізманн, Getty Images
19 листопада 2023, 13:26
Манчестер Юнайтед спробує придбати нападаючого мадридського Атлетіко Антуана Грізманна. Про це повідомляє Football Espana.
За інформацією джерела, заради підписання французького футболіста "червоні дияволи" готові збільшити його заробітну плату вдвічі в порівнянні з тією, яку він отримує у Мадриді. У разі переходу Грізманна до англійського клубу вона може становити 25 млн. євро на рік.
Діючий контракт 32-річного француза з мадридським клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Заробітна плата складає 240.385 євро на тиждень (12.5 млн. євро на рік). Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.
Цього сезону, Грізманн зіграв за Атлетіко 16 матчів, забивши 12 голів та віддавши одну гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що француз став другим бомбардиром в історії "матрацників".