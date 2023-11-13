Іспанія

Французу потрібно ще п'ять голів, щоб стати найкращим в історії мадридського клубу.

Вчора, 12 листопада, мадридський Атлетіко здобув перемогу над Вільярреалом (3:1) в іспанській Ла Лізі.

У цьому матчі взяв участь нападник "матрацників" Антуан Грізманн, який відзначився голом, який став для нього 169 у складі мадридського клубу.

За інформацією прес-служби клубу, 32-річний француз зрівнявся з Адріаном Ескудеро і став другим найкращим бомбардиром в історії команди. На це йому знадобилося 357 матчів.

До абсолютного рекорду Грізманну залишилося п'ять голів – рекордсменом є Луїс Арагонес, на рахунку якого 173 м'ячі.

Нинішнього сезону Антуан провів 16 матчів, у яких забив 12 голів та віддав одну гольову передачу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетіко — Вільярреал.