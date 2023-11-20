Англія

Арсенал роздумує над потребою залишати гравця в клубі.

Італійський опорний півзахисник Жоржиньйо є частиною колективу лондонського Арсенала з кінця січня 2023 року, коли перейшов із Челсі за 11,3 млн євро.

Однак за цей час 31-річному виконавцю так і не вдалось остаточно переконати вболівальників у своїй виключній необхідності команді Мікеля Артети.

Оскільки контракт досвідчений футболіст із "канонірами" підписав короткостроковий, то й не дивно, що вже перед прийдешнім зимовим трансферним вікном почались розмови щодо його можливої зміни місця роботи.

І якщо можливий варіант із поверненням до Італії сам гравець ставить під сумнів, то заможні клуби із Саудівської Аравії активно наполягають на можливому трансфері.

Власне, слово за Арсеналом, але й "каноніри" мають, що запропонувати італійцю, обговорюючи з ним наразі продовження чинної угоди до літа 2025 року.

У цьому сезоні Жоржиньйо відіграв 14 матчів (725 голів).