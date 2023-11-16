Італія

Футболіст може розглянути даний варіант.

Жоржиньо прокоментував можливе повернення до Італії - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Повернення до Італії? У мене є сумніви, що я хотів би повернутися, але я не знаю, коли буде правильний момент.

Я хочу повернутися до Італії, але відчуваю, що ще багато чого потрібно досягти в Арсеналі, я хочу змагатися там за титули".

Півзахисник перейшов до Арсеналу цього року за 11,30 мільйона євро. Цього сезону він провів 14 матчів в усіх можливих турнірах.