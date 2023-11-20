Англія

Лондонському колективу знадобився гравець центральної ланки.

Вихованець академії Мілана, італійський півзахисник Роми Браян Крістанте в своїй відносно нетривалій професійній кар’єрі вже встиг змінити чимало клубів.

28-річного виконавця також знають за виступами в складі лісабонської Бенфіки, Палермо, Пескари, Аталанти, а в найближчому майбутньому до цього переліку може додатись ще й лондонський Тоттенгем.

У будь-якому випадку, про це говорить італійська преса, яка посилається на інформаторів у розташуванні "шпор".

Навіть суму першої пропозиції англійців називають при цьому — 30 млн євро, від якого "вовкам" буде вкрай важко утриматись.

Наразі всі очікують на реакцію Жозе Моурінью на цю новину, після чого розпочнуться наступні кроки перемовин.

У поточному сезоні Крістанте забив два голи та віддав три гольові передачі за 16 матчів.