Англія

У більш молодшому віці серед гравців "містян" дебютував за "трьох левів" лише Майка Річардс.

У заключному матчі відбору на ЄВРО-2024 національна збірна Англії, яка вже гарантувала собі участь на турнірі, вирушила в гості до Північної Македонії в рамках групи С.

У цьому протистоянні дебютував за команду "трьох левів" крайній захисник Ріко Льюїс, який на клубному рівні захищає кольори Манчестер Сіті.

Як повідомляє Opta, англійський захисник став другим наймолодшим футболістом "містян", який дебютував за збірну Англії (18 років та 364 дні).

У більш молодому віці свій дебют за "трьох левів" здійснив лише Майка Річардс у 2006 році (18 років та 144 дні).