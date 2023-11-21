Англія

Німецький універсал щасливий, що опинився на Емірейтс минулого літа.

Атакуючий півзахисник Кай Гаверц поділився враженнями від своїх перших місяців перебування в складі лондонського Арсеналу, куди він перейшов із Челсі минулого літа за 75 мільйонів євро та став одним із найбільш високооплачуваних гравців у клубі.

"Я дуже радий бути в Арсеналі, це дійсно як справжня сім’я. Це завжди важко переходити сюди з Челсі, оскільки це дуже принципові суперники, тому можуть знадобитися тижні, щоб завоювати довіру вболівальників.

Голи і хороші ігри можуть допомогти мені досягти цієї довіри. Я завжди викладаюся на 100%", — цитує слова Кая Гаверца журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні АПЛ Кай Гаверц провів 12 поєдинків (714 хвилин), в яких він забив один гол та віддав одну результативну передачу.