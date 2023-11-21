Англія

З інтересом до нападника пов'язують Манчестер Юнайтед.

У контракті ірландського центрального нападника Брайтона Евана Фергюсона немає клаусули, повідомляє видання The Athletic.

У квітні 19-річний гравець підписав новий контракт, який діяв до липня 2028 року. На початку листопада тодішня угода була замінена новою, з покращеними особистими умовами, яка розрахована до липня 2029 року.

Ірландець вдало зарекомендував себе на початку цього сезону АПЛ. Зараз на його рахунку 5 голів в 11 матчах чемпіонату Англії. Портал transfermarkt оцінює нападника у 65 мільйонів євро.