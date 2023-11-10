Англія

Нова угода з 19-річним ірландцем розрахована до літа 2029 року.

Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з нападником Еваном Фергюсоном.

Нова угода з 19-річним ірландцем розрахована до літа 2029 року.

"Еван заслуговує на новий контракт, і у нього попереду дуже велике майбутнє", — сказав головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі.

Цього сезону Фергюсон провів 14 поєдинків, у яких забив п'ять м'ячів.

Після 11 турів Брайтон набрав 18 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці АПЛ.

Свій наступний матч "чайки" проведуть проти Шефілда Юнайтед. Гра відбудеться 12 листопада о 16:00 за київським часом.