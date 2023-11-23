Англія

Швед бачить перспективу у датському футболісті.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед легендарний Хенрик Ларссон висловився стосовно форварда збірної Данії Расмуса Гойлунда, який влітку перейшов з Аталанти до МЮ за 75 млн. євро. Його слова наводить Goal.

"Мені подобається Гойлунд. Я був задоволений його грою проти Копенгагена. Він має швидкість. Расмус постійно чинив тиск на захист суперника.

Поки що рано говорити, але він виглядає цікаво. Він має хороші фізичні дані.

Має пройти якийсь час, поки Расмус освоїться. Він поки що новачок і лише звикає до партнерів. Але я сподіваюся, що для МЮ він зможе стати сильним нападником", — сказав швед.

Цього сезону, Расмус Гойлунд зіграв за Манчестер Юнайтед 15 матчів та забив п'ять м'ячів. Усі голи були забиті виключно у Лізі чемпіонів.