Англія

Легенда "мерсисайдців" не вірить у свій рідний клуб.

Колишній захисник Ліверпуля Джейми Каррагер, який зараз працює експертом Sky Sports, висловився стосовно центрального матчу 13-го туру АПЛ Манчестер Сіті-Ліверпуль.

"Буде важко. Найкраще, що може отримати Ліверпуль у цьому матчі – це нічия. Останнім часом, статистика Ліверпуля на стадіоні Сіті дуже погана.

У Ліверпуля найкращий воротар світу і він їм точно знадобиться у суботу. Показники Ліверпуля в обороні цього сезону досить хороші і Ван Дейк не такий вже й далекий від своєї найкращої форми.

Але є й серйозні проблеми – наприклад втрата Робертсона. Трент повернеться із півзахисту на фланг оборони. Я думаю про те, як він гратиме проти Доку.

Крім того, у Ліверпуля досі немає опорника топ-класу, тож буде складно. Найкраще, на, що вони можуть розраховувати – це нічия", — сказав Каррагер в етері подкасту Stick to Football

Джейми Каррагер всю свою футбольну кар'єру провів у складі Ліверпуля, відігравши за "мерсисайдців" 737 матчів у період з 1997 по 2013 роки.

Центарльний матч 13-го туру АПЛ між Манчестер Сіті та Ліверпулем відбудеться 25 листопада о 14:30 за київським часом.