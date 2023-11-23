Англія

Гравець не входить у плани головного тренера збірної Англії.

Англійський правий захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака отримав пропозицію представляти збірну ДР Конго на Кубку африканських націй на початку 2024 року, повідомляє видання The Athletic.

Остаточного рішення 25-річний гравець ще не прийняв, але розглядає таку можливість, яка включатиме зміну футбольного громадянства. Якщо захисник погодиться, то манкуніанці втратять його на деякий час у січні-лютому наступного року.

Ван-Біссака народився в Англії, але має конголезьке походження. На його рахунку лише кілька матчів за збірні Англії U-20 та U-21. Гравець був викликаний Саутгейтом до основної національної команди на відбіркові матчі Євро-2020 у 2019 році, але тоді він повернувся до клубу через травму спини.

У цьому сезоні захисник вже взяв участь у 8 матчах Манчестер Юнайтед у всіх турнірах. Протягом отриманого ігрового часу він встиг відзначитися одним асистом.