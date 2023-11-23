У клубі розраховують на іспанського голкіпера.
Давід Рая, Getty Images
23 листопада 2023, 17:25
Арсенал планує оформити повноцінний трансфер іспанського голкіпера Давіда Раї, орендованого ними у Брентфорда, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За даними Романо, Арсенал активує опцію про викуп 28-річного гравця за 27 мільйонів фунтів стерлінгів. Рая вже підписав потенційний довгостроковий контракт з клубом.
Брентфорд, якому належать права на голкіпера, прийняв цю угоду через фінансовий фейр-плей.
У цьому сезоні Рая вже взяв участь у 12 матчах Арсеналу у всіх турнірах, пропустивши 9 голів і 6 разів залишивши свої ворота "сухими".