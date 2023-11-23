Англія

У клубі розраховують на іспанського голкіпера.

Арсенал планує оформити повноцінний трансфер іспанського голкіпера Давіда Раї, орендованого ними у Брентфорда, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, Арсенал активує опцію про викуп 28-річного гравця за 27 мільйонів фунтів стерлінгів. Рая вже підписав потенційний довгостроковий контракт з клубом.

Брентфорд, якому належать права на голкіпера, прийняв цю угоду через фінансовий фейр-плей.

У цьому сезоні Рая вже взяв участь у 12 матчах Арсеналу у всіх турнірах, пропустивши 9 голів і 6 разів залишивши свої ворота "сухими".