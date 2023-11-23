Англія

Французу в МЮ не вистачає Рамоса.

Центральний захисник Мачнестер Юнайтед Рафаель Варан взимку може змінити клубну прописку. Таку інформацію надає журналіст Флориан Плеттенберг.

Зазначається, що француз незадоволений своїм положенням у Манчестері. В стані "манкуніанців" знають про невдоволення захисника, тож не будуть заперечувати відходу гравця вже взимку, якщо гідна пропозиція по ньому надійде в офіс клубу.

Наразі МЮ готовий розглянути лише пропозиції щодо повноцінного трансферу. Гравця оцінюють у 20-30 мільйонів євро.

Цього сезону, Рафаель Варан зіграв за Манчестер Юнайтед 12 матчів та забив один гол.

Раніше повідомлялося про зацікавленність Баварії у трансфері Варана.