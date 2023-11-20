Німеччина

"Червоні дияволі" не готові віддавати французького центрбека в оренду, проте не проти повноцінного продажу.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно та вирушити до німецької Бундесліги.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, в мюнхенській Баварії відбулися дискусії щодо потенційного підписання 30-річного французького центрбека у січні, проте наразі головною проблемою для здійснення цієї угоди є висока заробітна плата гравця МЮ — понад 17 мільйонів фунтів стерлінгів на рік (близько 19,4 млн євро).

Зазначається, що Манчестер Юнайтед не розглядає варіант із тим, щоб віддавати Варана в оренду в січні, але готовий розглянути його повноцінний трансфер орієнтовно за 20-30 мільйонів євро.

У поточному сезоні Рафаель Варан провів на клубному рівні 12 поєдинків (655 хвилин), в яких він забив один гол. Його контракт із "червоними дияволами" спливає влітку 2025 року.