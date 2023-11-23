Англія

Лондонці досі не розібралися з втратою Александара Мітровича.

Данський центральний нападник Вольфсбурга Йонас Вінд опинився у сфері інтересів Фулгема, повідомляє видання Evening Standard.

Вінд є одним з варіантів посилення атакуючою ланки лондонців. Наявна трійка центральних нападників Фулгема (Хіменес, Вінісіус і Муніс) за 12 турів англійської Прем'єр-ліги зуміла відзначитися лише двічі.

У цьому сезоні данець вже встиг взяти участь у 13 матчах Вольфсбурга у всіх турнірах, відзначившись 9 голами і 2 асистами. Портал transfermarkt оцінює 24-річного нападника у 22 мільйони євро.