Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 13-го туру чемпіонату Англії, який пройде 26 листопада і розпочнеться о 16:00.

У рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Тоттенгемом та бірмінгемською Астон Віллою, яке пройде на домашньому стадіоні "шпор".

НЕДІЛЯ, 26 ЛИСТОПАДА, 16:00. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ще недавно Тоттенгем був непереможною силою в поточному сезоні чемпіонату Англії, проте буквально перед міжнародною паузою підопічні Анге Постекоглу зазнали двох поразок поспіль, а про нагороди кращого тренера місяця в АПЛ і мови зараз може і не йти.

Спочатку "шпори" поступилися Челсі в лондонському дербі, коли мали догравати поєдинок у меншості ще з першого тайму, а потім вони зазнали поразки від Вулвергемптона, який за поточної ситуації перевершує навіть найсміливіші очікування. Наразі кадрова ситуація в Тоттенгемі не виглядає багатообіцяючою — у клубі з Північного Лондона є багато втрат не тільки через травми, а й через дискваліфікації. Звісно, списувати з рахунків "шпор" вже зараз ніхто не буде та не збирається, але потенційні втрати очок не виглядають вже якимись сенсаційними результатами.

Астон Вілла в останніх поєдинках набрала вражаючої форми і наразі справедливо вважається однією з тих команд, яка може скласти конкуренцію наочним фаворитам у боротьбі не просто за єврокубкову зону, а й за зону Ліги чемпіонів.

Єдиною осічкою бірмінгемців останнім часом можна вважати лише поразку від Ноттінгем Форрест, але з іншого боку – перемоги над лондонськими колективами в особі Фулгема та Вест Гема виглядають переконливішими аргументами. Звичайно, на тлі міжнародної паузи важко прогнозувати поточну фізичну форму команд, але нинішні кадрові проблеми Тоттенгема виглядають надто значущими на користь Астон Вілли.

За версією букмекерів, фаворита майбутнього протистояння визначити непросто. Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 2,53, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 2,67. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,90.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Даєр, Девіс, Удоджі — Бентанкур, Сарр — Кулушевські, Ло Чельсо, Джонсон — Сон

Астон Вілла: Емі Мартінес — Кеш, Конса, Пау Торрес, Дінь — Камара, Дуглас Луїс, Макгінн, Тілеманс — Воткінс, Діабі

Не зіграють: Сессеньйон, Вайтмен, Перішич, Соломон, ван де Вен, Рішарлісон, Меддісон, Е. Філліпс, Ромеро, Біссума — Буендія, Мінгз, Дж. Ремзі

Під питанням: Сарр — Дієго Карлос

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