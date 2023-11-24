Рая не зможе зіграти проти команди, в якої його орендували.
Аарон Рамсдейл, Getty Images
24 листопада 2023, 21:02
Англійський голкіпер Аарон Рамсдейл повертається до стартового складу Арсеналу, підтвердив на пресконференції головний тренер лондонців Мікель Артета.
За правилами АПЛ, іспанець Давід Рая не зможе зіграти проти Брентфорда у суботу, 25 листопада, оскільки саме у цього клубу він і орендований.
Минулого разу Рамсдейл починав матч Арсеналу у старті 27 вересня. Тоді, у третьому раунді Кубка англійської ліги, їм теж протистояв Брентфорд.
Загалом, на рахунку 25-річного англійця 7 матчів за Арсенал у цьому сезоні у всіх турнірах. Протягом цих поєдинків він пропустив 8 голів і двічі зберіг свої ворота "сухими".