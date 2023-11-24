Англія

Рая не зможе зіграти проти команди, в якої його орендували.

Англійський голкіпер Аарон Рамсдейл повертається до стартового складу Арсеналу, підтвердив на пресконференції головний тренер лондонців Мікель Артета.

За правилами АПЛ, іспанець Давід Рая не зможе зіграти проти Брентфорда у суботу, 25 листопада, оскільки саме у цього клубу він і орендований.

Минулого разу Рамсдейл починав матч Арсеналу у старті 27 вересня. Тоді, у третьому раунді Кубка англійської ліги, їм теж протистояв Брентфорд.

Загалом, на рахунку 25-річного англійця 7 матчів за Арсенал у цьому сезоні у всіх турнірах. Протягом цих поєдинків він пропустив 8 голів і двічі зберіг свої ворота "сухими".