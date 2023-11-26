Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 13-го туру чемпіонату Англії, який пройде 26 листопада і розпочнеться о 18:30.

У рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Евертоном та Манчестер Юнайтед, яке пройде на стадіоні Гудісон Парк.

НЕДІЛЯ, 26 ЛИСТОПАДА, 18:30. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

В останні кілька тижнів Евертон заслужив на репутацію тієї команди, яка в героїчному стилі фактично змогла віддалитися від зони вильоту, але у той же час яка стала жертвою штрафних санкцій та зняття десяти набраних очків через порушення фінансового фейр-плей.

З іншого боку, "іриски" зараз абсолютно не виглядають відвертими аутсайдерами поточного сезону АПЛ навіть з урахуванням зняття очок — здається, що Евертону під силу впоратися з проблемами, які залишилися від минулих власників.

А ось перспективи Манчестер Юнайтед у нинішньому сезоні виглядають досить туманно з урахуванням очікувань і завдань, які ставилися перед Еріком тен Гагом напередодні старту сезону. Всі ми очікували продовження прогресу "червоних дияволів" під керівництвом нідерландського фахівця, але у результаті ми отримали лише регрес.

Якої гри та результатів зараз чекати від Манчестер Юнайтед – питання риторичне. Проблема навіть більше не в кадровій ситуації у клубі, а в атмосфері, яка панує всередині команди.

За версією букмекерів, фаворита майбутнього протистояння визначити непросто. Так, на перемогу Евертона пропонується коефіцієнт 2,75, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 2,62. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гарнер, Онана, Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Лінделеф, Магвайр, Регілон — Мактоміней, Амрабат — Антоні, Фернандеш, Гарначо — Рашфорд

Не зіграють: Коулман, Аллі, Гомеш — Лісандро Мартінес, Маласія, Діалло, Каземіро, Еріксен, Санчо

Під питанням: Онана — Онана, Шоу, Гойлунд, Еванс, Ван-Біссака

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