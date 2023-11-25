Англія

Іспанський фахівець мотивує свого воротаря.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета прокоментував непотрапляння до стартового складу воротаря Аарона Рамсдейла. Його слова цитує Фабриціо Романо.

"Аарон Рамсдейл — один із багатьох футболістів, які грають менше, ніж він хоче. На жаль, у роздягальні є 24 футболісти. Поведінка, яку ми завжди вимагаємо, — це кидати собі виклик і робити один одного краще. Просто покажіть мені, що я неправий у своєму рішенні", — заявив Артета.

Сьогодні, в рамках 13-го туру АПЛ, лондонський Арсенал на виїзді зіграє з Брентфордом. Початок матчу о 19:30 за київським часом.