Англія

У іспанця солідна статистика.

В рамках 13-го туру АПЛ, лондонський Арсенал мінімально переміг Брентфорд (1:0) та очолив таблицю англійської першості.

Для Мікеля Артети ця гра стала 200-ю на чолі лондонського клубу. За цей час команда іспанського фахівця здобула 116 перемог. Це клубний рекорд. Таку інформацію надає Squawka.

За перші 200 матчів при легендарному Арсені Венгері, Арсенал виграв 111 разів — це другий показник в історії "канонірів". Третій результат належить шотландському тренеру лондонців 60-70-х років Джорджу Грему — 106 перемог.