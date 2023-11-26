Англія

Кожен чех всередині хокеїст.

Колишній воротар лондонського Челсі та Арсеналу Петр Чех дебютував у Британській елітній хокейній лізі у складі клубу Белфаст Джаєнтс. Таким чином, 41-річний чеський спортсмен став першим, хто зіграв у найвищому футбольному та хокейному дивізіоні Англії. Таку інформацію надає офіційний сайт Белфаст Джаєнтс.

Воротар вийшов на лід у складі хокейного клубу у третьому періоді, замінивши основного воротаря. Його команда здобула перемогу над Глазго Клен із рахунком 5:1. Чех до кінця гри залишив свої ворота в недоторканності.

Петр Чех за свою футбольну кар'єру провів 443 матчі у АПЛ, назбиравши 207 "clean sheets", що є абсолютним рекордом англійської футбольної першості.