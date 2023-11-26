Англія

Трагічна новина надійшла з Англії.

Колишній головний тренер каталонської Барселони, лондонського Тоттенгема та збірної Англії Террі Венейблс пішов із життя у віці 80 років. Про це повідомляє соцмережа X "блаугранас".

"ФК Барселона глибоко шкодує про смерть Террі Венейблса, який керував командою з 1984 по 1987 рік. Ми висловлюємо співчуття його близьким. Спочивай з миром", — йдеться в заяві каталонського клубу.

В якості головного тренера Барселони Венейблс ставав чемпіоном Іспанії в сезоні-1984/1985. З Тоттенгемом англійський фахівець вигравав Кубок та Суперкубок Англії у 1991 році.

Також Террі Венейблс очолював збірну Англії (1994-1996 р.), з якою на домашньому Євро-96 дійшов до півфіналу турніра.