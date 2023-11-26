Англія

Стали відомі склади команд на матч АПЛ.

В рамках поєдинку елітного дивізіону чемпіонату Англії Евертон прийме на своєму полі Манчестер Юнайтед.

В старті "ірисок" очікувано зіграє Віталій Миколенко, а ось у Манчестер Юнайтед вийдуть Люк Шоу та Коббі Майну, яких мало хто очікував побачити.

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гарнер, Гуйє, Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн

Запасні: Віржинья, Паттерсон, Кін, Годфрі, Коулмен, Гант, Данжума, Шерміті, Доббін

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Лінделеф, Магвайр, Шоу — Мактоміней, Майну — Рашфорд, Фернандеш, Гарначо — Мартіаль

Запасні: Баїндир, Регілон, Варан, Ван-Біссака, Амрабат, Пельістрі, Ван де Бек, Межбрі

Нагадаємо, матч Евертон — Манчестер Юнайтед розпочнеться о 18:30 за київським часом. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.