Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 26 листопада 2023 року, 18:30.
Getty Images
26 листопада 2023, 21:59
Манчестер Юнайтед з дивовижним голом Гарначо обіграв Евертон.
Тепер "червоні дияволи" відстають від першого місця на шість балів.
Огляд матчу:
Евертон — Манчестер Юнайтед 0:3
Голи: Гарначо, 3, Рашфорд, 56, Марсьяль, 75
Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гарнер, Гує, Макніл (Данжума, 73) — Дукуре (Доббін, 90) — Калверт-Льюїн (Шерміті, 82)
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Лінделеф, Магвайр, Шоу (Ван-Біссака, 76) — Мактоміней, Мейну (Амрабат, 72) — Рашфорд, Фернандеш, Гарначо (Пеллістрі, 72) — Марсьяль (Межбрі, 84)
Попередження: Янг, Дукуре, Гує.