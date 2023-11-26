Манчестер Юнайтед з дивовижним голом Гарначо обіграв Евертон.

Тепер "червоні дияволи" відстають від першого місця на шість балів.

Огляд матчу

Евертон — Манчестер Юнайтед 0:3

Голи: Гарначо, 3, Рашфорд, 56, Марсьяль, 75

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гарнер, Гує, Макніл (Данжума, 73) — Дукуре (Доббін, 90) — Калверт-Льюїн (Шерміті, 82)

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Лінделеф, Магвайр, Шоу (Ван-Біссака, 76) — Мактоміней, Мейну (Амрабат, 72) — Рашфорд, Фернандеш, Гарначо (Пеллістрі, 72)  — Марсьяль (Межбрі, 84)

Попередження: Янг, Дукуре, Гує. 