Англія

Португалець вражений голом аргентинського вінгера.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував фантастичний гол Алехандро Гарначо у ворота Евертона (3:0) в рамках 13-го туру АПЛ. Його слова наводить utdreport.

"Цей гол приголомшливий, щось надзвичайне. Напевно, він дуже часто дивиться ролики з Роналду! Ми всі знаємо, що він його величезний фанат.

Йому ще далеко до того, щоб стати таким, як Кріштіану, але він робить правильні кроки у цьому напрямку", — сказав португалець.

Цього сезону, 19-річний Гарначо зіграв за МЮ 17 матчів та забив два голи.