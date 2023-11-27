Англія

Легенда МЮ ставить на "канонірів".

Колишній захисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Ріо Фердінанд висловився стосовно боротьби за перемогу в чемпіонаті Англії. Його слова наводить Football London.

"На даний момент у Арсенала найкращий захист у лізі. Перед центарльними захисниками грає Деклан Райс і ця зв'язка принесе "канонірам" успіх у майбутньому. Саме завдяки їй вони досягнуть успіху.

Щоб щось виграти, ви повинні мати центральних захисників, яким можете довіряти. Тому я ставлю Арсенал вище за Ліверпуль з погляду боротьби за титул. Вони знову зможуть кинути виклик Манчестер Сіті цього року", — сказав легендарний захисник.