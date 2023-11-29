Англія

Гравець навряд залишиться в Арсеналі після повернення з оренди.

Шотландський лівий захисник Арсеналу Кіран Тірні, який зараз на правах оренди виступає за Реал Сосьєдад, навряд залишиться у Лондоні після літнього трансферного вікна, повідомляє портал TEAMtalk.

Малоймовірно, що баски домовляться про повноцінну угоду з 26-річним гравцем, хоч і хотіли б цього. Можливо, що Тірні повернеться до Селтіка, вихованцем якого він є. За ним також слідкує Астон Вілла.

На початку жовтня шотландець отримав травму підколінного сухожилля. Через неї він пропустив 9 матчів Сосьєдада.

У цьому сезоні він встиг взяти участь у 5 поєдинках іспанського клубу у всіх турнірах, відзначившись асистом. Портал transfermarkt оцінює його у 25 мільйонів євро.