Бразилець отримує замало ігрового часу.
Андрей Сантос, Getty Images
29 листопада 2023, 19:43
Опорний півзахисник Андрей Сантос, який зараз на правах оренди виступає за Ноттінгем Форест, може достроково повернутися до Челсі, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Лондонці готові відкликати 19-річного бразильця з оренди, оскільки їх не влаштовує кількість отримуваного гравцем ігрового часу.
Романо зазначає, що рішення вже прийнято і може бути офіційно оформлено у найближчі тижні.
У цьому сезоні Сантос провів на полі всього 97 хвилин у двох матчах за Ноттінгем Форест.