Опорний півзахисник Андрей Сантос, який зараз на правах оренди виступає за Ноттінгем Форест, може достроково повернутися до Челсі, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Лондонці готові відкликати 19-річного бразильця з оренди, оскільки їх не влаштовує кількість отримуваного гравцем ігрового часу.

Романо зазначає, що рішення вже прийнято і може бути офіційно оформлено у найближчі тижні.

У цьому сезоні Сантос провів на полі всього 97 хвилин у двох матчах за Ноттінгем Форест.