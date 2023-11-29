Англія

Бразилець отримує замало ігрового часу.

Опорний півзахисник Андрей Сантос, який зараз на правах оренди виступає за Ноттінгем Форест, може достроково повернутися до Челсі, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Лондонці готові відкликати 19-річного бразильця з оренди, оскільки їх не влаштовує кількість отримуваного гравцем ігрового часу.

Романо зазначає, що рішення вже прийнято і може бути офіційно оформлено у найближчі тижні.

У цьому сезоні Сантос провів на полі всього 97 хвилин у двох матчах за Ноттінгем Форест.