Англія

Кадрове рішення залишило українця поза грою.

Напередодні Сандерленд проводив домашній матч проти Гаддерсфілда в рамках 18 туру Чемпіоншипа й поступився суперникам із рахунком 1:2.

Ще перед початком гри українські футбольні вболівальники були змушені стикнутись із неприємною звісткою щодо відсутності нападника Назарія Русина в заявці "чорних котів" на звітне протистояння.

Англійська преса при цьому зазначає, що несподіване та досі не аргументоване зникнення українського футболіста команди Тоні Моубрея може бути пов’язане з кадровим рішенням самого головного тренера.

Варто нагадати слова керманича щодо виступу Русина в попередній грі проти Плімута, яку Сандерленд також програв (0:2), а Назарія замінили під час перерви.

"Я замінив Русина, тому що відчував, ніби він упустив кілька можливостей. Назарій неодноразово потрапляв до офсайду, а Еліезер Маєнда був у дуже хорошій формі на останніх тренуваннях.

Маєнда був таким сильним і різким, що я просто відчув, що настав час дати йому можливість зіграти в центрі. Усім гравцям потрібно давати можливість грати. Ми не дізнаємося, чи зможуть вони забивати голи, якщо вони не отримають час на полі", — заявив англійський фахівець.

Нагадаємо, що Сандерленд перебуває на 11 сходинці турнірної таблиці, тоді як його останні суперники посідають 20 та 21 місця серед 24 команд відповідно.