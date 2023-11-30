Англія

Керманич Арсеналу задоволений останніми виступами німецького плеймейкера.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів лондонський Арсенал розгромив Ланс із рахунком 6:0 та вийшов до плей-оф, тоді як автором першого гола став півзахисник Кай Гаверц, який минулими вихідними єдиним забитим м'ячем приніс "канонірам" перемогу в АПЛ над Брентфордом.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета поділився враженнями від останніх виступів 24-річного німця.

"Він стає все краще і краще, більш впевненим. Його два голи — це дуже важливі голи, тому що один приніс нам перемогу, а інший вчора відкрив рахунок.

Загальний внесок Гаверца знову був на дуже, дуже хорошому рівні", — цитує слова Мікеля Артети журналіст Фабріціо Романо.

Дивитися відео голів та огляд матчу Арсенал — Ланс ви можете на Football.ua.