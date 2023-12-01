Універсальний захисник потрібен лондонцям.
Такехіро Томіясу, Getty Images
01 грудня 2023, 09:32
Арсенал зробив пропозицію своєму правому захиснику Такехіро Томіясу щодо оновлення угоди, повідомляє видання The Athletic.
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Очікується, що обидві сторони досягнуть згоди щодо нового контракту. Поточний контракт 25-річного японця розрахований до кінця червня 2025 року. Клуб має опцію продовження ще на сезон.
У цьому сезоні Томіясу вже взяв участь у 18 матчах Арсеналу у всіх турнірах, відзначившись голом і 2 асистами. Нещодавно стало відомо про те, що він зацікавив Баварію.