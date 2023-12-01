Англія

Універсальний захисник потрібен лондонцям.

Арсенал зробив пропозицію своєму правому захиснику Такехіро Томіясу щодо оновлення угоди, повідомляє видання The Athletic.

Арсенал — Ланс 6:0 Відео голів та огляд матчу 29.11.2023

Очікується, що обидві сторони досягнуть згоди щодо нового контракту. Поточний контракт 25-річного японця розрахований до кінця червня 2025 року. Клуб має опцію продовження ще на сезон.

У цьому сезоні Томіясу вже взяв участь у 18 матчах Арсеналу у всіх турнірах, відзначившись голом і 2 асистами. Нещодавно стало відомо про те, що він зацікавив Баварію.