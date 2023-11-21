Німеччина

Мюнхенцям потрібен універсальний гравець лондонців.

Баварія влітку дуже хотіла оформити трансфер японського правого захисника Арсеналу Такехіро Томіясу, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Основною причиною зацікавленості мюнхенців у гравці є його універсальність — 25-річний Томіясу може зіграти будь-де у захисній ланці.

Німецький клуб хотів би підписати японця взимку, але Арсенал не хоче його відпускати. Наразі він не продається, про що Баварія вже поінформована.

У Мюнхені продовжать слідкувати за ситуацією з гравцем з огляду на потенційний трансфер наступного літа.

У цьому сезоні Томіясу вже взяв участь у 16 матчах Арсеналу у всіх турнірах і відзначився 1 голом. Портал transfermarkt оцінює захисника у 25 мільйонів євро.