Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 14-го туру чемпіонату Англії, який пройде 2 грудня і розпочнеться о 22:00.

У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ньюкаслом та Манчестер Юнайтед, яке пройде на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

СУБОТА, 2 ГРУДНЯ, 22:00. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ньюкасл Юнайтед наразі перебуває у вельми поганій кадровій ситуації, проте "сороки" по-справжньому здивували, коли за наявності великої кількості травм вони змогли у минулому турі розгромити лондонський Челсі, який, здавалося б, набрав у минулих матчах непогану форму.

Ще більшим здивуванням став останній виступ підопічних Едді Гау у рамках Лізі чемпіонів проти Парі Сен-Жермен. На тлі того; що Ньюкасл здолав Челсі, потенційний успіх "сорок" проти парижан виглядав малоймовірним, але команда Гау змогла приємно здивувати та зіграла з чемпіоном Франції внічию, причому парижанам вдалося уникнути мінімальної поразки тільки за рахунок дискусійного пенальті в компенсований до другого тайму час.

Останні результати Манчестер Юнайтед візуально також виглядають непогано, проте вболівальники "червоних дияволів" навряд можуть бути задоволені поточним положенням команди як в чемпіонаті, так і в Лізі чемпіонів. На єврокубковій арені в МЮ майже немає шансів на євровесну, тому, скоріше за все, основний акцент буде зроблено на внутрішні турніри.

У Манчестер Юнайтед також є свої кадрові проблеми, але у порівнянні з Ньюкаслом вони не виглядають такими вже й критичними. З іншого боку, "сороки" виглядають більш організованими, і єдине питання — наскільки їх вистачить в фізичному плані.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Едді Гау. Так, на перемогу Ньюкасла пропонується коефіцієнт 1,94, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 4,00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ласеллс, Лівраменто — Майлі, Гімараес, Жоелінтон — Альмірон, Ісак, Гордон

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Лінделеф, Магвайр, Шоу — Мактоміней, Мейну — Рашфорд, Фернандеш, Гарначо — Гойлунд

Не зіграють: Віллок, Барнс, Ботман, Андерсон, Мерфі, Таргетт, Берн, Вілсон, Манкільо, Тоналі — Лісандро Мартінес, Маласія, Діалло, Каземіро, Еріксен, Маунт, Еванс, Санчо

Під питанням: Лонгстафф — ...

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