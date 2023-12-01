Англія

Нідерландець підтримав воротаря своєї команди.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг підтримав нещадно критикуємого воротаря команди Андре Онана. Його слова наводить The Guardian.

"Якщо ви все добре проаналізуєте, тоді побачите, що Онана — другий найкращий воротар в АПЛ за статистикою. Він на другому місці за PSxG (очікувана кількість запобіганих голів).

Онана в порядку, але він розуміє, що припустився помилок в Лізі чемпіонів. Але загалом за перші п'ять місяців у клубі він показав себе добре.

Ви бачили, як Онана реагує на поганий матч, наприклад, матч із Баварією. З Бернлі він зіграв приголомшливо. У нього сильний характер, він особистість і він із цим впорається", — сказав Тен Гаг.

The Guardian зазначає, що Андре Онана йде другим по запобіганим голам після ударів у площину воріт (PSxG) – він запобіг 3.7 голу. Лідирує за цим показником Томас Камінські з Лутона — 6.3.