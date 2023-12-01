Нідерландець підтримав воротаря своєї команди.
Тен Гаг та Онана, Getty Images
01 грудня 2023, 17:15
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг підтримав нещадно критикуємого воротаря команди Андре Онана. Його слова наводить The Guardian.
"Якщо ви все добре проаналізуєте, тоді побачите, що Онана — другий найкращий воротар в АПЛ за статистикою. Він на другому місці за PSxG (очікувана кількість запобіганих голів).
Онана в порядку, але він розуміє, що припустився помилок в Лізі чемпіонів. Але загалом за перші п'ять місяців у клубі він показав себе добре.
Ви бачили, як Онана реагує на поганий матч, наприклад, матч із Баварією. З Бернлі він зіграв приголомшливо. У нього сильний характер, він особистість і він із цим впорається", — сказав Тен Гаг.
The Guardian зазначає, що Андре Онана йде другим по запобіганим голам після ударів у площину воріт (PSxG) – він запобіг 3.7 голу. Лідирує за цим показником Томас Камінські з Лутона — 6.3.