Стали відомі склади команд в матчі АПЛ.
Люк Шоу, getty images
02 грудня 2023, 21:21
Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 14 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії зіграє против Ньюкасла на виїзді.
Ерік Тен Гаг залишив в запасі Віктора Лінделефа та Рафаеля Варана, а місце в центрі захисту займе Люк Шоу.
Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ласеллс, Лівраменто — Майлі, Гімараес, Жоелінтон — Альмірон, Ісак, Гордон
Запасні: Дубравка, Каріус, Крафт, Голл, Дамметт, мерфі, Рітчі, Діалло, Паркінсон
Манчестер Юнайтед: Онана, Ван-Біссака, Магвайр, Шоу, Далот — Мейну, Мактоміней — Рашфорд, Фернандеш, Гарначо — Марсьяль
Запасні: Баїндир, Регілон, Варан, Лінделеф, Пеллістрі, ван де Бек, Амрабат, Гойлунд, Антоні
Нагадаємо, початок матчу Ньюкасл — Манчестер Юнайтед заплановано на 22:00 за київським часом. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.