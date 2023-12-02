Завершився матч чемпіонату Англії.
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02 грудня 2023, 21:58
У рамках чотирнадцятого туру АПЛ Ноттінгем Форест на своєму полі приймав Евертон.
Гості здолали господарів завдяки одному голу від Макніла на 67-й хвилині гри.
Ноттінгем Форест – Евертон 0:1
Гол: Макніл, 67.
Ноттінгем Форест: Влаходімос – Ор'є, Болі (Монтейро, 46), Мурілло, Тоффоло (Орігі, 82) – Сангаре (Хадсон-Одої, 65), Мангаля, Йєтс – Гіббс-Вайт, Вуд, Еланга.
Евертон: Пікфорд – Янг, Тарковські, Брантуейт, Миколенко – Харрісон, Гарнер, Гує, Макніл – Дукуре – Бету (Шерміті, 82).
Попередження: Монтейро.