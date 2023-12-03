Англія

Гол Гордона приніс "сорокам" три очки.

В рамках поєдинку чотирнадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед відправився у гості до Ньюкасла. Команда Еріка Тен Гага поступилась "сорокам" в матчі Кубка англійської ліги та прагнули повернути боржок. У Едді Гау було вкрай багато кадрових проблем, проте його команда продовжувала показувати хороший рівень гри.

З перших хвилин господарі заволоділи ігровою ініціативою та намагались зламати оборону "червоних дияволів", проте перший момент виник у гостей — Фернандеш розкішною передачею вивів Гарначо на ударну позицію, проте Поуп відбив постріл аргентинця в ближній кут. Ньюкасл зміг відповісти, коли Альмірон отримав м'яч метрах у вбивчій позиції в чужому штрафному і бив в дальній кут, але Онана врятував гостей.

Вже в наступній атаці господарі розірвали фланг захисту Манчестер Юнайтед: Альмірон прострелив в центр, але після рикошету м'яч потрапив до Ісака, який пробив — Магвайр підставив ногу, а м'яч пройшов поруч зі стійкою. Команда Едді Гау виглядала краще, проте поставити невирішувану задачу перед обороною Манчестер Юнайтед не змогла. Найближчим до гола був Кіран Тріпп'єр, проте після удару захисника м'яч влучив в поперечину.

Команди пішли відпочивати при нулях на табло, тому всі очікували побачити голи вже в другій половині. Довго чекати забитого м'яча не довелось - Бруну Гімараес покотив на Тріпп'єра на правий фланг, а той віддав на дальню стійку, звідки Гордон розстріляв порожній кут воріт. 1:0. Ерік Тен Гаг відразу відреагував виходом Гойлунда та Антоні, втім це не дало бажаного ефекту.

Ньюкасл був гостріший за Манчестер Юнайтед, проте вразити ворота Онана ще раз не вдавалось. "Червоні дияволи" змогли створити щось схоже на момент під завісу гри, коли Регілон пробив в один дотик, м'яч летів в кут воріт, проте Шер підставив ногу. В тому ж епізоді травму отримав Нік Поуп — голкіпер невдало приземлився та поступився Дубравці місцем на полі.

Мартін цілком міг встигнути пропустити, коли Антоні пробивав з вбивчої позиції, м'яч зачепив Магвайра та залетів у ворота. Втім, у Гаррі був офсайд. Арбітр додав дев'ять хвилин, проте це не допомогло гостям. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Ньюкасла.

Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Гордон, 55

Ньюкасл: Поуп (Дубравка, 86) — Тріпп'єр, Шер, Ласеллс, Лівраменто — Майлі, Гімараес, Жоелінтон — Альмірон, Ісак, Гордон (Рітчі, 90+7)

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака (Регілон, 80), Магвайр, Шоу, Далот — Мейну (Амрабат, 80), Мактоміней — Рашфорд (Антоні, 61), Фернандеш, Гарначо — Марсьяль (Гойлунд, 61)

Попередження: Жоелінтон — Магвайр, Антоні