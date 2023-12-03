Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 14-го туру чемпіонату Англії, який пройде 3 грудня і розпочнеться о 18:30.

У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Тоттенгемом, яке пройде на стадіоні Етіхад Стедіум.

МАНЧЕСТЕР СІТІ — ТОТТЕНГЕМ

НЕДІЛЯ, 3 ГРУДНЯ, 18:30. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Один із головних поєдинків цих вихідних в англійському футболі відбудеться між Манчестер Сіті та Тоттенгемом, які продовжують перебувати у верхній частині турнірної таблиці АПЛ. Команда Хосепа Гвардіоли наразі поступається лідерством лондонському Арсеналу, та навіть у разі перемоги в майбутньму матчі вона не зможе випередити "канонірів". Втім, факт вчорашньої перемоги команди Мікеля Артети над Вулвергемптоном може бути додатковою мотивацією для діючих чемпіонів, які навряд хочу користуватися "правом на помилку" та відпускати вперед лондонців.

Останні два поєдинки в рамках АПЛ против Челсі та ЛІверпуля завершилися для Манчестер Сіті нічийними результатами, які на цьому етапі сезону не виглядають чимось критичним. Так, колектив Гвардіоли наразі йде другим, проте відставання від Арсеналу невелике, а в Лізі чемпіонів "містяни" гарантували собі перше місце в групі за тур до кінця завдяки вражаючому камбеку проти Лейпцига, коли гравці Сіті відставали від "биків" у два м'ячі за підсумками першого тайму, проте після перерви забили німцям аж три голи.

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу три поспіль визнавався найкращим тренером місяця в АПЛ, продемонструвавши перші вражаючи результати своєї роботи у таборі "шпор" за короткі терміни. Втім, як і очікувалося, клуб із Північного Лондона у системі австралійського фахівця має залежність від низки виконавців, без яких Тоттенгему, незважаючи на намагання демонструвати свою гру, стало важко добувати переможні результати.

Зовсім нещодавно "шпори" були в числі декількох команд, які не знали поразок на старті сезону АПЛ, а зараз лондонці йдуть на серії з трьох поразок поспіль. Звісно, головна причина — це кадрові проблеми через травми та дискваліфікації ключових виконавців. У порівнянні з минулим матчем проти Астон Вілли ситуація не дуже сильно змінилася, тому очікуємо чергової втрати очок від гравців Тоттенгема.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,33, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 10,0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6,50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Стоунз, Аке — Фоден, Родрі, Бернарду Сілва — Хуліан Альварес, Голанд, Доку

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Емерсон, Девіс, Удоджі — Біссума, Ло Чельсо — Джонсон, Кулушевські, Хіль — Сон

Не зіграють: Де Брюйне, Ковачич, Нунеш — Сессеньйон, Вайтмен, Перішич, Соломон, ван де Вен, Рішарлісон, Меддісон, Філліпс, Бентанкур, Ромеро

Під питанням: ... — Сарр

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