Важливі три пункти для "сорок".
Гау, Getty Images
03 грудня 2023, 09:56
В рамках поєдинку чотирнадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії, Ньюкасл мінімально переміг манчестер Юнайтед (1:0). Головний тренер "сорок" Едді Гау прокоментував гру своєї команди.
"Єдине, що сьогодні засмутило – ми не вирішили результату матчу раніше. Думаю, Ньюкасл показав дуже сильну гру, ми домінували.
Через травму Поупа та кількість доданих хвилин наприкінці матчу, були неприємні епізоди, але ми дуже добре захищалися"
, — наводить слова тренера BBC
.