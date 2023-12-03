В рамках поєдинку чотирнадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії, Ньюкасл мінімально переміг манчестер Юнайтед (1:0). Головний тренер "сорок" Едді Гау прокоментував гру своєї команди.

"Єдине, що сьогодні засмутило – ми не вирішили результату матчу раніше. Думаю, Ньюкасл показав дуже сильну гру, ми домінували.

Через травму Поупа та кількість доданих хвилин наприкінці матчу, були неприємні епізоди, але ми дуже добре захищалися", — наводить слова тренера BBC.