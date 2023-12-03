Англія

МЮ знову програє Ньюкаслу.

В рамках поєдинку чотирнадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії, Манчестер Юнайтед програв Ньюкаслу (0:1). Головний тренер "манкунанців" Ерік тен Гаг висловився з приводу цієї гри.

"У нас був важкий перший тайм. У перерві ми сказали, що раді 0:0 і повинні залишатися в грі. В заключній частині матчу ми повернулися у гру, саме таку боротьбу ми маємо демонструвати.

Я поговорю зі своєю командою. Ми залишалися в грі до самого кінця, Регілон мав хороші моменти, нам вдалося забити, але гол скасували через офсайд, так що могла бути і нічия.Як би там не було, слід визнати, що Ньюкасл загалом заслужив перемогу.

В мене стійка команда. Ми бачили це після "Сіті", коли зазнали важкої поразки, але потім ми здобули три перемоги поспіль, тому, що трималися разом, дотримувалися плану і продовжували йти вперед", — наводить слова нідерландця Sky Sports

Зазначимо, що Ньюкасл перемогає МЮ у третьому матчі поспіль із загальним рахунком 6:0.