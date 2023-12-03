Стали відомі склади на матч АПЛ.
Жеремі Доку, getty images
03 грудня 2023, 17:52
Манчестер Сіті в рамках поєдинку 14 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії прийме на своєму полі Тоттенгем.
Хосеп Гвардіола вирішив залишити у запасі Джека Гріліша, тоді як зі старту зіграє Жеремі Доку.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Гвардіол — Родрі, Аканджі — Сілва, Фоден, Альварес, Доку — Голанд
Запасні: Ортега, Гомес, Стоунз, Аке, Льюїс, Гріліш, Філліпс, Бобб, Ковачич
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Емерсон, Девіс, Удоджі — Біссума, Ло Чельсо — Джонсон, Кулушевські, Хіль — Сон
Запасні: Форстер, Остін, Скіпп, Гейб'єрг, Веліс, Рішарлісон, Донлі, Сантьяго, Доррінгтон
Нагадаємо, початок матчу Манчестер Сіті — Тоттенгем заплановано на 18:30. Слідкуйте за подіями гри в нашій текстовій онлайн-трансляції.