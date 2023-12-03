Англія

У запеклому протистоянні на Лондон Стедіум переможця не визначено.

У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас очікувала одна з варіацій лондонського дербі, в якому Вест Гем приймав на своєму полі Крістал Пелес.

На 13-ій хвилині Мохаммед Кудус вивів "молотобійців" уперед, проте розвинути цей успіх команді Девіда Моєса не вдалося.

На тлі великої кількості фолів Крістал Пелес повернув паритет на табло завдяки голу Одссона Едуара. Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 1:1.

Вест Гем — Крістал Пелес 1:1

Голи: Кудус, 13 — Едуар, 53