Англія

Завершився ще один поєдинок 14-го туру чемпіонату Англії.

У рамках чотирнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут приймав Астон Віллу на Віталіті Стедіум.

Господарі поля досить швидко вийшли вперед завдяки голу Семеньйо, але вже за 10 хвилин гості відповіли результативним ударом Бейлі. На перерву команди пішли за нічийного результату.

Борнмут знову вийшов вперед вже на початку другої половини поєдинку, але втримати цю перевагу так і не зумів. Нічию для Астон Вілли врятував Воткінс, який відзначився наприкінці матчу.

Борнмут — Астон Вілла 2:2

Голи: Семеньйо, 10, Соланке, 52 — Бейлі, 20, Воткінс, 90

Попередження: Клюйверт, 12, Семеньйо, 17, Сенесі, 45+4, Крісті, 54 — Торрес, 30, Дзаніоло, 43, Дуран, 84

Борнмут: Нету — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез (Мефам, 83) — Кук, Крісті — Семеньйо (Сіністерра, 71), Клюйверт (Біллінг, 70), Таверньє (Уаттара, 90+3) — Соланке

Астон Вілла: Мартінес — Конса (Кеш, 74), Карлос, Торрес, Дінь (Морено, 74) — Луїс, Бейлі (Діабі, 74), Тілеманс, Макгінн (Дуран, 65) — Дзаніоло (Ремзі, 46), Воткінс