Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 3 листопада 2023 року, 16:00.

У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль приймав на своєму полі лондонський Фулгем у неймовірно результативній грі.

Команда Юргена Клоппа програвала в один м'яч фактично до заключного відрізку, проте змогла не просто зрівняти рахунок напередодні фінального свистка, а й вирвати перемогу з рахунком 4:3.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліверпуль — Фулгем в 14 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Ліверпуль — Фулгем 4:3

Голи: Лено, 20 (АГ), Мак Аллістер, 38, Ендо, 87, Александер-Арнольд, 88 — Вілсон, 24, Тете, 45+3, Декордова-Рід, 80

Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд, Матіп (Конате, 69), ван Дейк, Цимікас — Собослаї (Гакпо, 65), Мак Аллістер (Гомес, 65), Гравенберх (Ендо, 84) — Салах, Нуньєс, Діас

Фулгем: Лено — Тете (Кастань, 75), Бессі, Рім, Робінсон — Рід (Вінісіус, 90), Палінья — Вілсон (Вілліан, 62), Перейра (Керні, 62), Івобі (Декордова-Рід, 75) — Хіменес