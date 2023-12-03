Англія

Завершився центральний матч туру в АПЛ.

Манчестер Сіті в рамках поєдинку чотирнадцятого туру чемпіонату Англії приймав на своєму полі Тоттенгем. Команда Хосепа Гвардіоли прагнула не відпускати Арсенал в турнірній таблиці, а лондонці хотіли реабілітуватись після декількох поразок та повернути темп, який був на початку сезону, коли команда Постекоглу вигравала матч за матчем.

З перших хвилин Манчестер Сіті захопив ігрову ініціативу, проте першим відзначився Тоттенгем. Хіль виграв підбір, розвернув атаки команди, відпасував на Кулушевські, а той закинув м'яч на Сона, який випередив Доку та виграв дуель в Едерсона. Команда Хосепа Гвардіоли була дещо шокована, проте відразу почала атакувати.

Довго чекати відповіді не довелось. Ерлінг Голанд пробив головою після подачі зі штрафного, м'яч зачепив стегно Сона й залетів у ворота. Сон дав — Сон взяв. "Містяни" могли перевернути гри вже через декілька хвилин, коли Голанд отримав м'яч в 10 метрах від воріт та пробивав в один дотик, проте м'яч пройшов повз кут.

Манчестер Сіті домінував, а Тоттенгем сподівався на періодичні контрвипади, які, варто відзначити, виходили доволі непогано. Тільки повільне прийняття рішень від Хіля та відмінне читання гри Діаша врятували Манчестер Сіті від проблем. Втім, "містяни" могли вийти вперед, коли Доку змістився в центр й пробив — м'яч влучив у поперечину та вилетів в поле.

Команда Хосепа Гвардіоли все ж таки досягла свого. Доку відмінно знайшов Альвареса в штрафному, той розвернувся та покотив на Фодена, а Філ вже розстріляв ворота Вікаріо. 2:1. Відпочивати команди пішли при мінімальній перевазі Манчестер Сіті в рахунку.

На початку другого тайму господарі задали високий темп гри та дуже хотіли збільшити свою перевагу. Втім, до забитого м'яча справа не дійшла, а ось Тоттенгем зміг зрівняти рахунок. Ло Чельсо протягнув м'яч до центральної зони біля чужого штрафного та прицільно пробив в дальній кут. 2:2.

Манчестер Сіті не зупиняв оберти й змін повернути перевагу в рахунку. Голанд проявив диспетчерські якості, відмінно викотивши м'яч в центр на Гріліша, який вразив порожній кут. 3:2. Після цього "містяни" почали високо пресингувати, щоб не давати Тоттенгему змогу створити небезпечний момент, проте "шпори" використали свій чи не єдиний шанс. Джонсон виконав навіс з лівого флангу, а Кулушевські переграв Аке на "другому поверсі" та головою пробив в кут воріт. 3:3.

Вже в компенсований час Голанд отримав по ногах від Емерсона, підвівся та вивів Гріліша майже на побачення з Вікаріо, проте арбітр вирішив зупинити гру в останній момент. Ще дещо пізніше Аканджі опинився на газоні в чужому штрафному, проте Саймон Гупер фол не побачив. Команди так й не змогли визначити переможця.

Манчестер Сіті — Тоттенгем 3:3

Голи: Сон, 9 (автогол), Фоден, 31, Гріліш, 81 — Сон, 6, Ло Чельсо, 69, Кулушевські, 90

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Гвардіол (Аке, 87) — Родрі, Аканджі — Сілва, Фоден (Льюїс, 73), Альварес (Ковачич, 87), Доку (Гріліш, 52) — Голанд

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Емерсон, Девіс, Удоджі — Біссума (Рішарлісон, 87), Ло Чельсо (Скіпп, 79) — Джонсон (Донлі, 90+6), Кулушевські, Хіль (Гейб'єрг, 46) — Сон

Попередження: Родрі, Гвардіол, Голанд — Удоджі, Поро, Кулушевські, Емерсон