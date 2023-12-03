Англія

Беріть участь у голосуванні серед уболівальників за підсумками 14 туру АПЛ.

У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут зіграв у результативну нічию з Астон Віллою з рахунком 2:2.

За підсумками цього протистояння пресслужба "вишень" обрала чотирьох гравців своєї команди в якості номінантів на звання найкращого гравця Борнмута проти Астон Вілли, який буде визначений шляхом голосування серед фанатів.

Серед цих номінантів з'явилося й ім'я українського центрального захисника Іллі Забарного, який конкуруватиме з Семеньйо, Крісті та Таверньє.

ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА СВОГО КАНДИДАТА МОЖНА ЗА ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.